МИД назвал возможные причины для разрыва дипотношений с США

Конфискация и использование российских активов, как и военная эскалация между Москвой и Вашингтоном, могут привести к решению о полном разрыве отношений между Россией и США. Возможные причины замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал в интервью агентству «Интерфакс».

«Мы готовы к любым сценариям, и США не должны иметь иллюзию, если она у них существует, что Россия, что называется, держится обеими руками за дипотношения с этим государством... Здесь в негативные прогнозы я бы не стал углубляться», — отметил высокопоставленный дипломат.

Рябков добавил, что Россия не намерена инициативно предпринимать меры по разрушению двусторонних отношений, особенно учитывая обязательства государств в сфере международной безопасности и стратегической стабильности.