В МИД РФ рассказали, что может привести к полному разрыву отношений РФ и США

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что конфискация российских активов и дальнейшая эскалация могут стать триггером для разрыва отношений России с США. Газета.Ru

«Что касается триггера возможного витка конфронтации с потенциалом разрыва отношений, триггером может стать и конфискация активов, и дальнейшее нагнетание военной эскалации», — подчеркнул дипломат. RT на русском