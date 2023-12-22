В МИД РФ рассказали, что может привести к полному разрыву отношений РФ и США

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что конфискация российских активов и дальнейшая эскалация могут стать триггером для разрыва отношений России с США. Газета.Ru
«Что касается триггера возможного витка конфронтации с потенциалом разрыва отношений, триггером может стать и конфискация активов, и дальнейшее нагнетание военной эскалации», — подчеркнул дипломат. RT на русском
Рябков добавил, что Россия не намерена инициативно предпринимать меры по разрушению двусторонних отношений, особенно учитывая обязательства государств в сфере международной безопасности и стратегической стабильности. Lenta.ru