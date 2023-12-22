Посол России ответил, планирует ли Армения выходить из ОДКБ

Вопрос выхода Армении из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на данный момент не стоит на повестке дня, сообщил посол России в Ереване Сергей Копыркин. News.ru

"По данному вопросу мы ориентируемся в первую очередь на официальные заявления армянского руководства, согласно которым вопрос выхода Республики Армении из ОДКБ в настоящее время не стоит на повестке дня. Как известно, в следующем году Республика Армения будет осуществлять председательство в Евразийском экономическом союзе", — сказал Копыркин. ТАСС