СФ РФ одобрил закон об отмене льготных виз для граждан некоторых стран Европы

Совет Федерации одобрил закон, подразумевающий отмену льгот при оформлении российских виз для некоторых категорий граждан европейских стран. Соответствующая информация опубликована в электронной базе российского парламента. Подчеркивается, что закон может приостановить действие шести международных договоров – с Евросоюзом, Данией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией. Когда законодательная инициатива вступит в силу, гражданам этих стран придется уплачивать визовые сборы. В документе указывается, что льгот лишат близких родственников граждан России, обучающихся и сопровождающих их преподавателей, а также приезжающих с целью гуманитарных миссий (в том числе для получения медпомощи), присутствия на похоронах или посещения тяжелобольных близких. Это же коснется и участников молодежных спортивных мероприятий и их сопровождающих, участников научной, культурной и творческой деятельности, а также студентов по обмену. Также закон приостановит норму о сборе в 35 евро. Планируется, что стоимость российских виз может увеличиться от 50 до 300 долларов США. Уточняется, что документ был создан в виде ответа властям Евросоюза и указанных стран, так как те ранее в одностороннем порядке поступили точно также, отменив действие договоров и повысив ставки визовых сборов. Законопроект был внесен с Госдуму 6 октября 2023 года. Тогда в пояснительной записке говорилось, что доходы от выдачи виз могут вырасти почти в 3 раза. В законодательном предложении было также сказано, что с 1 августа в России начала работать система электронных виз, пользоваться которой могут европейцы. Итоговая стоимость оформления электронной визы составляет 52 доллара.

СФ РФ одобрил закон об отмене льготных виз для граждан некоторых стран Европы
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