Роскомнадзору могут разрешить проводить внеплановые проверки утечек данных

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий Роскомнадзору проводить внеплановые проверки утечек персональных данных.

К сожалению, проблема сохранности персональных данных остается крайне острой — только за первое полугодие число таких инцидентов выросло в четыре раза: с 19 до 76. В сеть «утекли» 177 млн записей с персональными данными россиян,

отметил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале.

Он пояснил, что рост утечек происходит на фоне «информационной войны», развязанной против России.

Преступную деятельность ведут международные хакерские группировки и так называемая «ИТ-армии Украины». Последним особо интересны персданные военнослужащих, сотрудников правоохранительных, надзорных и контрольных органов, членов их семей,

добавил он.

Однако действующий мораторий на внеплановую проверку ИТ-компаний не позволяет Роскомнадзору быстро реагировать на весь спектр угроз.

В частности, регулятор не может проверить подмену абонентского номера, достоверность сведений об абонентах пропуск трафика, отсутствие ограничения доступа к запрещенной информации, несоблюдение требований по установке технических средств противодействия угрозам, невыполнение требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий, действий по подмене абонентских номеров, проверке и т.п. Что особенно тревожно: регулятор не вправе проводить проверки даже по выявленным фактам утечек персданных,

отметил парламентарий.

Депутаты предлагают дать Роскомнадзору возможность принимать решения о проведении внеплановых проверок, необходимых для оперативного реагирования на инциденты.

Но при сохранении их обязательного согласования с органами прокуратуры, что исключит риски излишнего административного давления на бизнес. Кроме того, законопроект дает право регулятору проверять исполнение законодательства в сфере связи без оглядки на мораторий,