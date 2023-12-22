Посол России ответил, планирует ли Армения выходить из ОДКБ

Вопрос выхода Армении из Организации договора о коллективной безопасности на данный момент не стоит на повестке дня, сообщил ТАСС посол России в Ереване Сергей Копыркин. Он уточнил, что ориентируется на заявления официальных лиц республики, которые не обсуждают соответствующую возможность, несмотря на отказ посещать заседания ОДКБ. Дипломат также напомнил, что в следующем году Армения будет осуществлять председательство в Евразийском экономическом союзе.