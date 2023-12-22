AFP: Франция завершила вывод войск из Нигера

26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента Нигера Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Одним из решений новых властей стала денонсация соглашений с Францией о размещении в Нигере воинского контингента для борьбы с отрядами экстремистов. По требованию властей Нигера Франция начала вывод своих войск с территории африканской страны 10 октября. На тот момент в Нигере находились около 1,4 тыс. французских военнослужащих: 1 тыс. в столице и еще 400 на западе африканской страны.