AFP: Франция завершила вывод войск из Нигера

НАЙРОБИ, 22 декабря. /ТАСС/. Последние французские военнослужащие, дислоцированные в Нигере, покинули страну утром 22 декабря. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на нигерских военных.
"Сегодняшняя дата знаменует собой завершение пребывания французских войск в Сахеле", - заявил лейтенант нигерской армии Салим Ибрагим. Церемония прошла на авиабазе Ниамея, где ранее были дислоцированы некоторые французские части.
Церемония завершилась подписанием совместного документа начальником штаба cухопутных войск Нигера полковником Маманом Сани Киау и командующим французскими войсками в Сахеле генералом Эриком Озанном, заявил Ибрагим. Подписание текста состоялось в присутствии начальника Генштаба Того и военного атташе США. Авиабаза была передана в пользование военным Нигера.
По словам Ибрагима, в ходе вывода военных не было зарегистрировано ни одного крупного инцидента.
26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента Нигера Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Одним из решений новых властей стала денонсация соглашений с Францией о размещении в Нигере воинского контингента для борьбы с отрядами экстремистов. По требованию властей Нигера Франция начала вывод своих войск с территории африканской страны 10 октября. На тот момент в Нигере находились около 1,4 тыс. французских военнослужащих: 1 тыс. в столице и еще 400 на западе африканской страны.