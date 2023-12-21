Эстонский МИД пообещал не мешать проведению выборов президента РФ в республике
С таким сообщением выступил министр иностранных дел Маргус Цахкна.
«Что касается Эстонии, то, согласно Венской конвенции, у России есть право проводить выборы президента на территории диппредставительства в Таллине. У Эстонии нет юридических оснований вмешиваться, что бы ни говорили некоторые политики», – сказал Цахкна порталу государственного телерадиовещания ERR.
Министр добавил, что власти по-прежнему считают «неприемлемым» проведение выборов президента России в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.