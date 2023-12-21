В Госдуме предложили запретить «голые» вечеринки до конца СВО

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила запретить в период СВО проведение мероприятий, нарушающих нормы морали, наподобие «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor. Депутат обратилась с просьбой об этом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

В Госдуме предложили запретить «голые» вечеринки до конца СВО
© РИА Новости

Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, поручить профильным министерствам проработать вопрос о запрете в период проведение специальной военной операции мероприятий, демонстративно нарушающих нормы общественной морали и противоречащих духовно-нравственным ценностям, — указано в обращении парламентария к Мишустину.

По словам Останиной, ее коллеги по думскому комитету, как и «большинство граждан», остались крайне возмущены «голой» вечеринкой Ивлеевой при участии многих звезд, которая прошла в Москве 20 декабря. Члены комитета считают подобные мероприятия недопустимыми в условиях СВО, указала депутат.

Народная избранница также обратилась к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить прошедшее в клубе Mutabor мероприятие на предмет пропаганды ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Возмутителен факт организации такой вечеринки в период проведения СВО, когда так называемая «богема», по сути, противопоставила и оскорбила своими действиями бойцов, ценой своей жизни защищающих благополучие мирного населения страны, — говорится в заявлении.

Ранее зампред думского комитета по вопросам семьи Виталий Милонов заявил, что «голая» вечеринка оставила ощущение, как будто «стадо обезьян» ограбило магазины ювелирных украшений и нижнего белья, которые «нацепили на себя». Депутат предположил, что мобилизованным бойцам на фронте, должно быть, тяжело наблюдать за этим.

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