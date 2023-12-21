Захарова прокомментировала высказывания Прилепина об Узбекистане

Высказывания писателя и сопредседателя политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захара Прилепина об Узбекистане являются его личным мнением и не отражают официальную позицию Москвы по этому вопросу. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Россию и Узбекистан связывают стратегическое партнерство и союзничество, которое выстраивается на основе уважения суверенитета, невмешательства, дружбы и добрососедства.

«Если смотреть шире, то Россию и Центральную Азию объединяют общая история, тесные человеческие и культурные связи, торгово-экономические и прямые хозяйственные отношения», — добавила Захарова.

Таким образом, по ее словам, «совершенно очевидно, что высказывания Прилепина являются его личным мнением, которое даже отдаленно не отражает официальную позицию РФ».