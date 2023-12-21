В Госдуме допустили полный разрыв дипотношений с Латвией

Политика властей Латвии по отношению к России может привести к полному разрыву дипломатических отношений между странами, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, подобного исхода лучше избегать, но бесконечно выступать с миротворческими идеями тоже невозможно.

Любые отношения могут ухудшаться. В конце концов возможен и разрыв дипломатических отношений, и более серьезные ситуации, когда страны доходят до открытой конфронтации и вооруженных столкновений. По мере возможностей такого следует избегать, конечно. Если страна нацелена на проведение мирной линии и здравый смысл. С другой стороны, если оппоненты не разделяют эту точку зрения, невозможно бесконечно выступать с миротворческими идеями. Наступает момент, когда нужно отвечать, — отметил собеседник.

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Новиков добавил, что со стороны спецслужб Латвии, как и других прибалтийских государств, можно ожидать самых разных провокаций. Так, 21 декабря сотрудники спецслужб Латвии ворвались в здание культурно-делового центра «Дом Москвы», расположенное в Риге. Комментируя ситуацию, депутат указал, что, как правило, любая страна в международных отношениях придерживается принципа зеркальности.

И все же как этот принцип будут применять после захвата центра «Дом Москвы», решат органы исполнительной власти и МИД РФ. Нужно понимать, что любая плохая ситуация в межгосударственных отношениях влияет на будущее сотрудничество. Взаимоотношения стран либо деградируют дальше, либо фиксируются на определенном уровне с перспективой возможного улучшения в будущем. Так что любое их действие имеет значение, — резюмировал Новиков.

Ранее стало известно, что власти Латвии планируют депортировать из страны более тысячи граждан России. Всего из-за новых требований закона об иммиграции республику могут покинуть 3255 россиян, они уже получили соответствующие уведомления.