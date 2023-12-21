Кремль рассказал подробности разговора Путина с Мадуро

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главными темами разговора стали актуальные вопросы сотрудничества двух стран в области энергетики, торговли, инвестиций и культурно-гуманитарной сфере. Путин заверил Мадуро, что Москва продолжит оказывать поддержку усилиям Каракаса по укреплению национальной экономики и суверенитета.

«При обмене мнениями по международной повестке дня подчеркнуты общность подходов к формированию справедливого многополярного миропорядка, неприятие незаконных санкций и вмешательства во внутренние дела государств», — отметили в Кремле.

Также в рамках переговоров Мадуро проинформировал Путина о беседе с президентом Гайаны по поводу ситуации вокруг района Эссекибо. Глава РФ высказался в пользу разрешения данного территориального спора политико-дипломатическими средствами.