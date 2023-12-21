Захарова: Россия ответит на захват спецслужбами центра «Дом Москвы» в Риге

Захват латвийскими спецслужбами культурно-делового центра "Дом Москвы" в Риге стал актом государственного бандитизма, РФ ответит на эти действия, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. ТАСС

«Такое рейдерское вторжение нельзя оценить никак иначе, кроме как акт государственного бандитизма со стороны латвийских властей Необходимые выводы будут нами сделаны. Ответные шаги последуют», — указала Захарова. RT на русском