Посла РФ вызвали в МИД Узбекистана после слов Прилепина

Российского диппредставителя в Узбекистане Олега Мальгинова пригласили в узбекистанский МИД из-за слов российского писателя, сопредседателя партии "Справедливая Россия – За правду" Захара Прилепина о присоединении территории страны к РФ. Об этом сообщается на сайте министерства.

В ведомстве указали, что российскому послу выразили озабоченность словами писателя из РФ.

"Заявлено, что такого рода необдуманные высказывания партийных лидеров такой дружественной страны, как Российская Федерация, к глубокому сожалению, не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией", – говорится в сообщении.

В узбекистанском министерстве также подчеркнули, что такие заявления, "при этом широко распространенные в российских СМИ", имеют провокационный характер. Они способны негативно отразиться на устоявшихся отношениях между странами, указали в МИД.