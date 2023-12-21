Посла РФ вызвали в МИД Узбекистана после слов Прилепина

Посла России в Узбекистане Олега Мальгинова вызвали в МИД страны в связи с высказыванием писателя и сопредседателя политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захара Прилепина о присоединении территории республики к РФ. Об это сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД Узбекистана отметили, что «в принципиальной форме довели до Мальгинова, что заявление Прилепина воспринято в стране с чувством глубокой озабоченности».

«Заявлено, что такого рода необдуманные высказывания партийных лидеров такой дружественной страны, как Российская Федерация, к глубокому сожалению, не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между странами», — говорится в тексте.

Также в МИД указали, что распространяемые в СМИ РФ заявления Прилепина «носят заведомо провокационный характер и могут негативно отразиться на дружественных отношениях между народами» государств.