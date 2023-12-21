Песков: новогоднего приема в Кремле в 2023 году не будет

Новогодний прием в Кремле в 2023 году не состоится. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

У него спросили, планируется ли в этом году проведение новогоднего приема в Кремле. Песков ответил на это отрицательно.