Песков: новогоднего приема в Кремле в 2023 году не будет
Новогодний прием в Кремле в 2023 году не состоится. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
У него спросили, планируется ли в этом году проведение новогоднего приема в Кремле. Песков ответил на это отрицательно.
Напомним, что новогодний прием в Кремле традиционно проводился в конце года. Однако в 2022 году Путин прервал эту традицию, заявив на заседании Госсовета по молодежной политике, что его не будет.
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