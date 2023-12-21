Россия выразила протест Японии из-за учений на границе

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что страна выдвинула японскому посольству протест по поводу проведения вблизи российских границ военных учений с США и Австралией на острове Хоккайдо. Газета.Ru
"Указали японской стороне, что рассматриваем такую провокационную деятельность с подключением внерегиональных государств как потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации", - говорится в пресс-сообщении МИД РФ. Российская газета
Ранее аналогичный протест был заявлен посольству Австралии. Парламентская газета