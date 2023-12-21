МИД России заявил протест Японии в связи с военными учениями на острове Хоккайдо

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Москва заявила протест Токио в связи с проведением совместных военных учений Японии, Австралии и США на острове Хоккайдо, расположенного в непосредственной близости от российской границы. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном России.

Как отмечается в сообщении, Россия «рассматривает такую провокационную деятельность с подключением внерегиональных государств как потенциальную угрозу безопасности» страны.

В МИД уточнили, что подобная «безответственная политика» администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиды ставит Токио на путь эскалации напряженности в Северо-Восточной Азии. Российская сторона, в свою очередь, предпримет адекватные меры для дальнейшего укрепления обороноспособности страны.