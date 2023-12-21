Посол РФ в ФРГ прокомментировал решение о закрытии российских генконсульств

"Российско-германские отношения находятся на грустном уровне. Я аккуратно пытаюсь выразиться", – поделился Нечаев по случаю закрытия генконсульства РФ в Лейпциге. Москва24

"Решение о закрытии четырех генеральных консульств РФ в ФРГ - беспрецедентный шаг в истории наших двусторонних отношений", - подчеркнул он. Политические оценки этого шага, по словам дипломата, уже даны. ТАСС