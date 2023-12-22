Совфед одобрил законы о праве Росгвардии иметь формирования добровольцев

Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил пакет законов, который, в частности, наделяет Росгвардию правом иметь в своем составе добровольческие формирования. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие изменения вносятся в закон «Об обороне». Они предполагают, что на участников добровольческих формирований в составе Росгвардии будут распространяться те же льготы и социальные гарантии, что и на мобилизованных и военнослужащих по контракту, которые оказывают содействие Вооруженным силам (ВС) России.

Добровольческие формирования в составе Росгвардии могут привлечь для выполнения оборонных задач в период мобилизации или действия военного положения в условиях вооруженного конфликта. Кроме того, это касается и ситуаций, когда вводится режим контртеррористической операции или используются войска нацгвардии за пределами страны.

Порядок вступления россиян в такие формирования определят ведомственные акты Росгвардии. Там же определят численность добровольцев, порядок работы и районы действий, а также задачи, которые перед ними стоят.