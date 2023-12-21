Путин поручил оперативно установить федеральный статус многодетной семьи

"Как мы и договаривались, нужно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне. Люди просят об этом, это справедливая просьба и справедливое требование. [Установить статус с] соответствующими льготами и механизмами поддержки, которые будут гарантированы, причем гарантированы по всей стране единообразно. Принять такое решение нужно оперативно", - сказал Путин. ТАСС