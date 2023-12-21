Посол РФ в ФРГ Нечаев: закрытие генконсульств России - беспрецедентный шаг

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал беспрецедентным шагом решение немецких властей о закрытии четырех российских генконсульств. Об этом сообщает ТАСС. По словам Нечаева, сегодня российско-германские отношения находятся на "грустном" уровне. При этом дипломат подчеркнул, что попытался выразиться аккуратно, говоря о двусторонних отношениях. "Решение о закрытии четырех генеральных консульств РФ в ФРГ — беспрецедентный шаг в истории наших двусторонних отношений Шаг беспрецедентный, и дружественным его назвать, разумеется, нельзя никак. Это не наш выбор", - отметил посол. До этого стало известно, что генконсульство Германии прекращает работу в Калининграде с 30 ноября 2023 года. Причина принятия такого решения не называлась. Россия, начиная с 24 ноября, закрыла свои визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге. Теперь французы смогут подать документы на российскую визу через посольство.