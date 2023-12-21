В документе о подготовке Госсовета с участием Путина обнаружили секретные пункты

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Госсовета по повестке «О повышении роли престижа педагога и наставника». Об этом сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool, который ведут входящие в кремлевский пул журналисты агентства РИА Новости.

Как отметили авторы канала, заседание готовится с элементами секретности — в документе о подготовке мероприятия они обнаружили пять пунктов засекречены и подписаны «для служебного пользования».

Из семи пунктов распоряжений для администрации лишь два доступны для просмотра — обеспечение безопасности мероприятия Федеральной службой охраны президента и стенографирование хода заседания.