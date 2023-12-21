Матвиенко рассказала о своих планах на Новый год

"Первая - выспаться. Первые два дня точно буду спать без будильника. <…> Второе - хочется почитать. Просто книги - не в интернете, не на смартфоне", - поделилась Матвиенко и уточнила, что, выполнив первые два пункта своего плана, планирует перейти к третьему. "Когда отосплюсь, может быть, еще поеду на дня три-четыре в какой-нибудь регион, субъект Федерации", - сказала она.