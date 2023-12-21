Матвиенко: Россия сформулировала условия, на которых готова к переговорам с Украиной

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии заявила, что Россия сформулировала условия, на которых готова сесть за стол переговоров с Украиной, и не отступит от них. Газета.Ru

По ее словам, предпосылок для прекращения конфликта на Украине пока не видно, но интерес Запада к нему падает. Парламентская газета

"Я пока не вижу, честно говоря, предпосылок для того, чтобы этот конфликт [на Украине] остановился. Но то, что интерес падает на Западе к украинской теме, то, что у них не осталось аргументов для выделения дополнительных больших средств Украине в своих парламентах, перед своим населением, это факт", - сказала Матвиенко. ТАСС