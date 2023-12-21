Матвиенко заявила, что Россия никому не позволит вмешиваться в выборы 2024 года

Россия не позволит никому вмешиваться в предстоящие выборы президента РФ, у тех, кто заинтересован в приезде в страну для расшатывания ситуации в ходе избирательной кампании, ничего не получится. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней парламентской сессии.