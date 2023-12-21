Матвиенко прокомментировала санкции США против России

Матвиенко назвала большой ошибкой санкции США против России
Соединенные Штаты сделали большую ошибку, вводя санкции против России. Вашингтон недооценил потенциал Москвы, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии 21 декабря.
Она назвала «фирменным стилем» коллективного Запада преследование исключительно своих интересов и выразила уверенность, что в конечном итоге он «кинет» Украину.
«Второе — они сделали большую ошибку, недооценив потенциал нашей страны. Они рассчитывали на блицкриг: сейчас там уже 18 тысяч санкций, их уже никто не считает. Санкции русофобские, истерия развернута ими в мире, проект на базе Украины «Анти-Россия»: вот сейчас быстренько экономика развалится, внутри Россия взорвется, и они победят», — пояснила спикер несбывшиеся планы Запада.
Европейцы, отметила Матвиенко, усиленно пропагандировали и контрнаступление, но оно «не получилось», и своих целей противник не добился.
«Они (цели) были цинично заявлены — что это «самые лучшие инвестиции», когда только деньгами, причем соразмерно небольшими, они руками украинцев заставят Россию подчиниться. Они говорили о том, что это лучшие инвестиции, потому что мы загрузим ВПК, будут рабочие места, будет прибыль и так далее. В итоге ничего, кроме подрыва «Северного потока», что является по-прежнему актом государственного терроризма, и ослабления Европы, они не добились», — подчеркнула председатель Совфеда.