Матвиенко прокомментировала санкции США против России

«Они (цели) были цинично заявлены — что это «самые лучшие инвестиции», когда только деньгами, причем соразмерно небольшими, они руками украинцев заставят Россию подчиниться. Они говорили о том, что это лучшие инвестиции, потому что мы загрузим ВПК, будут рабочие места, будет прибыль и так далее. В итоге ничего, кроме подрыва «Северного потока», что является по-прежнему актом государственного терроризма, и ослабления Европы, они не добились», — подчеркнула председатель Совфеда.