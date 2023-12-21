Захарова высмеяла новость о подготовке новых пакетов санкций ЕС против РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла новость о подготовке Евросоюзом новых пакетов санкций в отношении России. В своем Telegram-канале она обратила внимание на высказывание евродепутата от Чехии Томаша Здеховски.
Ранее Здеховски в беседе с российскими журналистами заявил, что ЕС уже готовит 13-й и 14-й пакеты антироссийских санкций. Он подчеркивал, что много времени разработка новых ограничений не займет.
«Что же они никак на чемодан не накопят?» — с иронией отметила Захарова.
Напомним, что ранее Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. В перечень ограничительных пошел пункт о запрете на импорт ювелирных алмазов из РФ, а также экспортные ограничения на продукцию и технологии двойного назначения. Кроме того, санкционный список пополнился 140 физическими лицами и организациями из России.
Официальный представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри накануне сообщил, что ЕК и дальше планирует поддерживать введение новых санкций.