В четверг, 21 декабря, президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Москве. В ходе переговоров участники подведут итоги работы, проделанной за прошедший год. На предыдущем заседании глава государства сформулировал ряд ключевых задач, на которые правительству и регионам необходимо обратить особое внимание в 2023 году в рамках реализации долгосрочной программы национальных целей развития.