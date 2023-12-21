«Вбросы направлены на разрушение отношений» В МИД ответили на западные сообщения об угрозе Дании от российских рыбаков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения зарубежных СМИ о якобы исходящей от российских рыбаков угрозе безопасности Дании тиражируются Западом с целью разрушения отношений между Москвой и Фарерскими островами.

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Исходим из того, что подобные вбросы направлены на разрушение сложившихся за долгие годы прагматичных отношений между Москвой и Торсхавном и являются частью масштабной информационной кампании Запада против России Мария Захарова официальный представитель МИД России

По словам дипломата, подобные утверждения не новы. Рыболовство же регламентировано соответствующими документами и подтверждено на заседании межгосударственной комиссии.

Сессия комиссии по рыболовству в декабре уточнила квоты на вылов рыбы

Захарова уточнила, что сессия смешанной Российско-Фарерской комиссии по рыболовству прошла в декабре, на ней были согласованы квоты на вылов рыбы судами обеих сторон на 2024 год.

Дипломат напомнила, что основой многолетнего взаимодействия в этой сфере является соглашение между правительством СССР, а также властями Дании и Фарерских островов «О взаимных отношениях в области рыболовства между СССР и Фарерскими островами» от 1977 года.

В соответствии с указанным документом осуществляется ежегодное распределение квот на вылов рыбы в российских и фарерских водах с учетом взаимных интересов сторон Мария Захарова официальный представитель МИД России

По соглашению, Россия предоставляет Фарерским островам квоту на вылов рыбы в Баренцевом море, в свою очередь получая возможность ловить рыбу в фарерских водах и перегружать улов на островах.

В Дании считают, что продление соглашения о рыболовстве поставило страну в глупое положение

13 декабря старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль в интервью Danmarks Radio заявил, что продление соглашения о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами на фоне конфликта на Украине поставило Данию в глупое положение.

Он отметил, что ранее этим договоренностям не уделяли особого внимания, но решили продлить их на этапе, когда «западные страны, наоборот, рвут отношения с Россией».

Сплидсбоэль считает, что продление договора представляет вызов для Копенгагена, поскольку Фарерские острова, будучи автономией в составе королевства, продолжают «отношения с русскими, как ни в чем не бывало».

Научный сотрудник подчеркнул, что на фоне мировых событий ситуация стала чувствительной и перешла в разряд политики безопасности.

Если там будет собираться хотя бы небольшой рыболовный флот, у русских появится очевидная возможность для шпионажа, и Дания заинтересована в том, чтобы прикрыть эту лазейку Флемминг Сплидсбоэль старший научный сотрудник Датского института международных исследований

Росрыболовство предлагало запретить вывоз рыбы с Фарерских островов

В октябре сообщалось, что Росрыболовство предложило правительству России ввести запрет на ввоз рыбной продукции с Фарерских островов. Сделать это собирались «в качестве ответной меры на заградительные действия в отношении российских рыболовецких предприятий». Выбывший импорт власти хотят заменить перенаправлением части экспортных поставок на российский рынок.