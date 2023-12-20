Макрон не исключил приглашения Путина на юбилей высадки в Нормандии
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил приглашения главы России Владимира Путина на празднование 80-летия высадки в Нормандии, если «ситуация изменится». Его слова приводит ТАСС.
Один из журналистов во время обсуждения с Макроном предстоящего торжества и перечисления возможных его участников указал, что Путина, вероятно, среди них не будет. Однако президент был не так категоричен в этом, допустив присутствие президента РФ на праздновании, но только если «он проведет мирные переговоры и изменит ситуацию с Владимиром Зеленским».
Ранее Макрон заявлял о готовности возобновить диалог с Путиным, если у него «есть серьезные предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине».
Рамблер: главные новости