Макрон не исключил приглашения Путина на юбилей высадки в Нормандии

Один из журналистов во время обсуждения с Макроном предстоящего торжества и перечисления возможных его участников указал, что Путина, вероятно, среди них не будет. Однако президент был не так категоричен в этом, допустив присутствие президента РФ на праздновании, но только если «он проведет мирные переговоры и изменит ситуацию с Владимиром Зеленским».