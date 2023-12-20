РФ и арабские страны призвали к созыву международной мирной конференции по Палестине

Министры иностранных дел России и арабских стран, принявшие участие в прошедшей в Марракеше VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС), призвали к скорейшему созыву международной мирной конференции по палестинской проблеме.

РФ и арабские страны призвали к созыву конференции по Палестине
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"[Министры] призывают к созыву в кратчайшие сроки международной мирной конференции, в ходе которой будет запущен заслуживающий доверия мирный процесс на основе международного права <...>", - отмечается в тексте.

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