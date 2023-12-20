Путин назвал востребованным восточное направление железных дорог РФ

Восточное направление российских железных дорог на сегодняшний день крайне востребовано. Объемы перевозок на этом направлении растут, а загрузка гарантирована на годы вперед. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании о развитии Восточного полигона железных дорог.

© kremlin.ru

В связи с этим российский президент поручил четко определиться с параметрами третьего этапа развития БАМа и Транссиба. При этом в данной работе необходимо обеспечить стыковку планов железной дороги и отравителей грузов, владельцев морских портов, строителей смежной инфраструктуры, отметил Путин.

"Добавлю, что при строительстве новых объектов нельзя забывать о действующей инфраструктуре, о ее поддержании в нормативном состоянии. Здесь также есть проблемные участки", – сообщил президент РФ.

Он добавил, что приоритет должен состоять в эффективном развитии железнодорожной сети Восточного полигона, наращивании провозной способности его магистралей в интересах всей страны.

Ранее Владимир Путин рассказал, что бойцы украинской стороны пытаются дотянуться до важнейших объектов Восточного полигона российских железных дорог, который включает объекты Транссиба и БАМа.