В Японии заявили о планах заключить мирный договор с Россией
Токио сохраняет заинтересованность в планах заключить мирный договор путем разрешения территориального спора с Россией. Об этом Японии.
В диппредставительстве прокомментировали заявление главы МИД Сергея Лаврова о том, что все территориальные споры страны, в том числе с Японией, закрыты. Дипломаты напомнили, что две страны вели переговоры по мирному договору «именно потому, что между нашими странами территориальная проблема остается неурегулированной».
Ранее в эфире программы «Большая игра» Лавров заявил об отсутствии территориальных споров с какими-либо странами.
23 октября премьер-министр Японии Фумио Кисида дал оценку отношениям с Россией. Он обещал, что Токио сохранит курс на заключение мирного договора с Москвой.
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