В Японии заявили о планах заключить мирный договор с Россией

В диппредставительстве прокомментировали заявление главы МИД Сергея Лаврова о том, что все территориальные споры страны, в том числе с Японией, закрыты. Дипломаты напомнили, что две страны вели переговоры по мирному договору «именно потому, что между нашими странами территориальная проблема остается неурегулированной».