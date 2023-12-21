Spiegel: Литву шокировали планы по переброске в страну бригады бундесвера

Планы ФРГ по размещению в Литве военной бригады бундесвера застигли врасплох Вильнюс, пишет Der Spiegel. В материале отмечается, что Литва давно настаивает на размещении в стране немецких войск, однако в данный момент решение Германии представляет значительные трудности для прибалтийской страны в финансовом плане. "Планируемое размещение немецкой бригады представляет для Литвы огромную финансовую проблему", — следует из текста. Der Spiegel ссылается на выдержки из письма военного атташе посольства Германии, в котором говорится о скрытых опасениях правительства Литвы из-за финансирования размещения базы ФРГ на территории страны. Кроме того, для Вильнюса приоритетом является финансирование и модернизация собственной армии, поэтому "Литву застигло врасплох решение министра обороны Германии Бориса Писториуса по размещению военного контингента ФРГ в прибалтийской стране". До этого министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас сообщал, что основные подразделения бригады немецкой армии, которая перебрасывается в Литву, начнут прибывать в 2025 году. Они достигнут полной боевой готовности в 2027 году.