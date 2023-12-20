Премьер Словакии выступил против членства Украины в НАТО

Членство Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он выступил против вступления страны в блок, передает РИА Новости.

«Мы перед выборами говорили, что для нас будет проблемой, если речь идет о [членстве Украины] в НАТО, я это сказал и на встрече с [генсеком НАТО Йенсом] Столтенбергом: чтобы не было никаких сюрпризов, я говорю за партию, которая преобладает в правительстве Словакии, я говорю о том, что мы не будем согласны с членством Украины в НАТО, потому что это будет начало третьей мировой войны», — объяснил политик.

По его словам, вступление Украины в Европейский союз (ЕС) может занять годы, сейчас страна к этому не готова. Фицо добавил, что если для политической поддержки Украины необходимо было сделать такой переоцененный политический жест, то он не имел с этим проблемы. Он также напомнил, что перед парламентскими выборами говорил, что Украина должна исполнить все условия для вступления в ЕС.