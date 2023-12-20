Путин: народ России — единственный источник власти

Российский народ является единственным источником власти и носителем суверенитета. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с парламентом.

«Именно народ России является носителем суверенитета и единственным источником власти», — заявил Путин.

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Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что Россия занимает почетное место среди государств мирового сообщества и вносит значительный вклад в укрепление своего авторитета через парламентскую дипломатию.

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