Российский народ является единственным источником власти и носителем суверенитета. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с парламентом.

Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что Россия занимает почетное место среди государств мирового сообщества и вносит значительный вклад в укрепление своего авторитета через парламентскую дипломатию.