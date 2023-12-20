Захарова назвала решение на благословение однополых пар внутрицерковным делом Ватикана
Решения благословлять однополые пары является внутрицерковным процессом Ватикана. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я все-таки считаю, что это внутрицерковный вопрос Ватикана и нужно, наверное, задавать вопросы им туда. Мы обратили внимание на то, что в самом документе подчеркивается, что доктринальная основа католического вероучения не подверглась изменениям, но еще раз хотелось бы сказать, что все-таки мы рассматриваем это исключительно как внутрицерковный процесс Ватикана", - сказала Захарова, отвечая на соответствующих вопрос.
Она отметила, что Москва надеется, что это решение не отразится на российско-ватиканском взаимодействии, "которое в настоящее время отличается конструктивным и взаимоуважительным характером, в том числе в контексте совместной работы по урегулированию ряда гуманитарных проблем применительно к украинскому кризису".
"Нашу позицию по этому вопросу вы знаете, она изложена, в том числе, в указе президента Российской Федерации [Владимира Путина] об утверждении основ государственной политики по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей. С этим документом, я думаю, знакомы все, в том числе и вы. Поэтому для нас этот вопрос имеет свое юридическое закрепление", - указала Захарова.
Благословение Ватикана
Ранее Дикастерия (ведомство в Ватикане) по доктрине веры сообщила, что допустимо получение благословения для "пар, не состоящих в браке, однополых", но это не означает таинство брака.
Как уточняется в распространенном документе, "благословение возможно для обездоленных и нуждающихся в помощи, не претендующих на легитимацию собственного статуса". Таким образом, благословение разрешается "вне литургического обряда".
Как поясняется, для составления документа привлекались эксперты по теологии, а также проводились консультации с Папой Римским Франциском, который подписал текст.
Ранее та же дикастерия разъяснила, что представители сексуальных меньшинств, как и любые верующие, смогут принимать крещение, а также быть крестными родителями и свидетелями на свадьбе в церкви. Крещение могут принимать и дети однополых пар, в том числе рожденные от суррогатных матерей.
Папа Римский Франциск неоднократно говорил, что "церковь, как и семья, должна быть открыта для всех". При этом ранее дикастерия поясняла, что церковь не может признавать однополые браки и заключать их, потому что догма определяет брачный союз только между мужчиной и женщиной, и признание иного могло бы противоречить религиозным правилам.
Сам Франциск высказывался за формы гражданских союзов, в том числе однополых, но только со светской юридической точки зрения для гарантий гражданских прав. Тогда понтифик говорил, что подобные решения должны приниматься государствами.