Володин напомнил о склоках и драках в Госдуме в 90–е годы

Российский парламент изменился к лучшему после избрания президентом России Владимира Путина, рассказал на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его речь опубликована на официальном сайте Думы.

Спикер Госдумы напомнил, что в 90-е годы XX века обстановка в Госдуме была достаточно сложной.

«Были и склоки, драки, и — чего греха таить — огромное количество принималось решений, которые финансово не были обеспечены», — отметил Володин

По его словам, после прихода к власти Путина ситуация изменилась кардинально к лучшему. Он уточнил, что глава государства в первые же дни заявил о вреде демагогии и словоблудия, которые разрушительны для России.