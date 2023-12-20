Захарова заявила о попытках Запада «помайданить» на Балканах

Западные страны хотят использовать сценарий «майдана» в Сербии, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Газета.Ru

"Мы видим, как на протяжении многих лет в Сербии, но в том числе в широком контексте, на Балканах, применяются сценарии "майданного" продавливания западной воли", - отметила Захарова, комментируя митинги в Сербии после выборов. По ее словам, у Запада имеется огромное желание "помайданить" на Балканах. ТАСС