Захарова заявила о переломе в противостоянии России Западу
Россия добилась коренного перелома, который происходит в её противостоянии Западу и в зоне спецоперации на Украине, считает представитель российского МИД Мария Захарова.
«Я вот точно скажу о своём ощущении, о своих эмоциях. Это, безусловно, понимание и ощущение того самого коренного перелома, который мы все наблюдаем в нашем противостоянии с Западом», — сказала она на брифинге.
Этот перелом виден и очевиден везде, подчеркнула дипломат.
«На земле, там, где наши бойцы с оружием в руках доказывают свою правоту, правоту наших позиций, и просто своим делом, своими жизнями реализуют ту самую концепцию внешней политики, которая в этом году принималась», — добавила Захарова.