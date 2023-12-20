Захарова: ЕС расширит список запрещенных товаров для реэкспорта в РФ

"Как мы понимаем, нынешним кратким перечнем товаров перечень не ограничится. Брюссель будет стремиться расширить этот список в надежде подорвать взаимовыгодные торгово-экономические связи между нашей страной и нашими партнерами, друзьями, включая, кстати говоря, и Турцию", - сказала дипломат, комментируя решение Брюсселя о требовании к европейским компаниям в своих контрактах на поставки продукции и технологий двойного назначение ввести обязательную статью, запрещающую реэкспорт этой продукции в Россию, которая получила название "Статья: не в Россию" (No Russia clause). Этот шаг стал частью 12-го пакета санкций против РФ.

Ранее во внешнеполитической службе ЕС разъяснили ТАСС, что соответствующее решение требует от экспортеров из стран Евросоюза на уровне контрактов запрещать реэкспорт в Россию и реэкспорт для использования в России особенно чувствительных товаров и технологий при продаже, поставках или экспорте в третьи страны, за исключением государств - партнеров, под которыми подразумеваются государства G7 и страны полностью присоединившиеся к санкциям ЕС. Эта статья относится ко всем компонентам, используемым в российских военных системах, обнаруженных на поле боя на Украине или критически важных для их создания, производства или применения, в том числе к запчастям для авиационной техники и вооружений.