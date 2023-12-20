Лавров заявил о возможном препятствии США принятию резолюции ООН по Газе

Россия не исключает, что США могут воспрепятствовать принятию резолюции на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по сектору Газа в пользу соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

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Он напомнил, что в Катаре состоялась встреча представителей администрации президента США Джо Байдена и израильским правительством, где было выдвинуто предложение о новой гуманитарной паузе сроком в одну неделю в обмен на удерживаемых в Газе заложников.

Он отметил, что по совпадению Совбез рассматривает соответствующий вопрос уже несколько дней.

«Я не исключаю, что наши американские коллеги придут сегодня в Нью-Йорке на заседание Совета Безопасности и скажут: "Вы знаете, есть хорошее предложение о гуманитарной паузе на неделю, давайте резолюцию не будем принимать"», — констатировал министр.