Захарова: США после соглашения с Хельсинки получат контроль над Северной Европой

Контроль над Северной Европой, в частности над территориями Финляндии и Швеции, фактически переходит к Вашингтону. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Происходит ровно то, о чем мы предупреждали с самого начала. Теперь контроль за регионом фактически переходит к Вашингтону. Идет бурное военное освоение территорий двух стран государствами НАТО», - сказала Захарова в ходе брифинга.

Представитель ведомства подчеркнула, что теперь Соединенные Штаты будут использовать эти территории в своих целях, которые не будут совпадать с целями местного населения Финляндии и Швеции.

«При этом у них (США. - Прим. ред.) будут неограниченные возможности по их использованию в своих целях, и эти цели не будут совпадать с целями жителей Финляндии», - заявила Захарова.

Напомним, что Вашингтон и Хельсинки 18 декабря подписали оборонное соглашение, согласно которому Штаты получат доступ к 15 военным базам Финляндии.