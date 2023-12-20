Матвиенко назвала главное событие 2023 года

«Это действительно ответственный, лидерский шаг, который придает всем нам уверенности в том, что Россия, сильная, единая, сплоченная, обязательно продолжит свой путь к победе», — заявила спикер. Парламентская газета

Спикер Совфеда подчеркнула, что власти должны не допустить малейших нарушений и обеспечить абсолютную легитимность предстоящих в марте выборов президента. Матвиенко отметила, что Россия смогла выстроить сбалансированную и гармоничную систему отношений между разными ветвями власти без «перетягивания одеяла». Говорит Москва