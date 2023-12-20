Власти РФ пообещали разместить депортированных из Латвии россиян

В МИД РФ заявили, что Россия подготовит места для размещения и проработает вопросы трудоустройства россиян в случае их депортации из Латвии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее в Управлении по делам гражданства и миграции Латвии сообщили о планах депортировать из страны около тысячи россиян, которые не подали документы на ВНЖ или не сдали экзамен по латышскому языку.

Глава управления Майра Розе рассказала, что многие из них опоздали, пытались все уладить, но власти «вынуждены говорить им, чтобы они уезжали» из-за несоответствия требованиям закона. Постоянный вид на жительство Латвии россиянам выдают только при условии сдачи экзамена по латышскому языку на уровне не ниже А2 (от него освобождены россияне моложе 15 и старше 75 лет).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение властей Латвии «абсолютно дискриминационным». Она рассказала, что российским регионам поручили подготовиться к размещению депортированных россиян, их трудоустройству и пенсионному обеспечению.