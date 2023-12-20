Володин заявил, что правовая база для выборов президента готова
Правовая база для легитимных и конкурентных выборов Президента подготовлена. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал 20 декабря на заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Конституции и Федерального Собрания.
«Решение президента (Владимира Путина — прим. Ред.) выдвинуться кандидатом на новый срок необходимо нашим гражданам, нашей стране и мировому сообществу, которое хочет жить в мире», — отметил спикер.
По словам Володина, это решение необходимо «странам, которые хотят развиваться и решать свои вопросы не под диктовку Вашингтона и Брюсселя, которые хотят быть сильными, суверенными, и планировать свое будущее». Председатель Госдумы добавил, что Владимир Путин своим служением своей стране доказал, что многое можно изменить.
«А мы, со своей стороны, должны сделать все для того, чтобы выборы прошли конкурентно, открыто, легитимно. И в этом, думаю, сомнения нет, потому что вся правовая база подготовлена», — подчеркнул Володин.
Совет законодателей России образован по инициативе российских парламентариев 31 мая 2012 года как консультативный и совещательный орган для организации взаимодействия Совета Федерации и Госдумы с заксобраниями регионов России. Его сопредседателями являются спикеры Совета Федерации и Госдумы. В состав Совета входят первых заместители обеих палат российского парламента ( на правах заместителей сопредседателей СЗ), главы региональных заксобраний, комитетов Совета Федерации и Госдумы. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год.