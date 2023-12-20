МИД поручил помочь высланным из Латвии россиянам
Министерство иностранных дел России дало поручение ведомствам и регионам обеспечить условиями более тысячи россиян, которые могут быть в ближайшее время депортированы латвийскими властями.
«В связи с возможными высылками российских граждан из Латвии нашим ведомствам и регионам дано поручение подготовиться к решению вопросов по размещению, трудоустройству, пенсионному обеспечению и так далее», – сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как тысячи русских пенсионеров изгоняют из Латвии.