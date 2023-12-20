Захарова: Россия по-прежнему заинтересована в развитии связей с Молдавией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва по-прежнему заинтересована в развитии двусторонних связей с Молдавией.

«По-прежнему настроены в поддержании и развитии многоплановых двусторонних связей и уверены, что жители Молдавии разделяют такой настрой», — цитирует её РИА Новости.

При этом дипломат подчеркнула, что Россия никогда не представляла угрозу для дружественного молдавского народа.

Ранее стало известно, что Молдавия откажется от аббревиатуры русского происхождения для аэропорта Кишинёва.