Матвиенко рассказала, сколько законов Совфед рассмотрел с 1993 года

Обеими палатами российского парламента и региональными законодательными органами за последние тридцать лет была выстроена обширная нормативная база, охватывающая абсолютно все сферы жизни страны. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая 20 декабря на торжественном заседании Совета законодателей России в Москве.

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В заседании Совета законодателей России 20 декабря, посвященного 30-летию Федерального Собрания РФ (российского двухпалатного парламента), принял участие Президент России Владимир Путин.

Матвиенко сообщила, что Советом Федерации с 1993 года было рассмотрено более десяти тысяч законов — спикер поблагодарила все поколения российских парламентариев за эту серьезную кропотливую работу.

Она заметила, что за прошедшие годы Конституция РФ прошла «настоящую проверку на прочность». А поправки, которые были внесены в нее в 2020 году, считает спикер, только подтвердили, что Конституция — это «не музейный экспонат, а живой документ, который был актуализирован согласно требованиям времени и при этом без потери или искажения фундаментальных основ конституционного устройства».